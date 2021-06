Varcherebbero i cancelli di Zingonia a parametro zero, ma non sarebbero utili a una squadra che fa di una rosa corta e giovane il suo cavallo di battaglia: stanno già tramontando le ipotesi di vedere in nerazzurro due veterani come Stevan Jovetic e Rodrigo Palacio.



STIPENDI ALTI- L'ex Fiorentina ed Inter, dal 2017 al Monaco, e il vecchio pallino di mister Gasp, hanno dalla loro l'esperienza ma non certo l'anagrafica e lo stipendio. Il montenegrino infatti, in scadenza di contratto, si muoverà a parametro zero, ma ha 31 anni e la sua tenuta fisica, insieme all'alta paga a cui è abituato, lo tengono lontano da Bergamo.



FORZE FRESCHE- Anche Rodrigo Palacio è ingaggiabile a parametro zero dato che non rinnoverà con il Bologna ma, come riporta L’Eco di Bergamo, il problema è legato alle 40 candeline che spegnerà a febbraio 2022: non rientra nei piani di un club che sta svecchiando la sua rosa.