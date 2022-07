, esterno dell'Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dal ritiro di Clusone:"Quando ero ancora un bambino e giocavo in strada a Marsiglia, dicevo che se non mi divertivo non era calcio. Oggi è così, domani sarà così: sarà sempre così. In questi primi mesi mi sono divertito poco, ma è stato normale per tanti motivi: sono arrivato non al top fisicamente, l’Atalanta ha iniziato a rallentare... Ora sono pronto: anche a divertire di più, non solo a divertirmi"."Strano pure per me, visto che ci ho provato tante volte. Ma ripensarci mi dà tanta forza per riprovarci"."Non guardo queste cose, mi focalizzo su quello che succede in campo. Li ci ho messo un po’ ad adattarmi a compagni nuovi, un sistema nuovo. A cambiare visuale anche tattica: prima giocavo più largo, sulla fascia. Ma mi piace stare più vicino alla porta, ho più libertà e più occasioni gol: ora sta a me metterla dentro"."Ecco, l’ha detto lei: la preparazione, il lavoro fisico. Per questo un po’ ero preparato (Conte lo fece esordire nel Chelsea, ndr). E poi il sistema di gioco: la difesa a tre che determina l’assetto tattico di tutto il resto della squadra"."Non smetteremo di dirci che è un peccato ma a questo punto, avendo soltanto campionato e Coppa Italia, daremo tutto per fare meglio dell’anno scorso e dunque riprenderci l’Europa. E partire forte sarà molto importante, per dare subito un segnale a questa stagione".