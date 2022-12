L'Atalanta si prepara alla cessione di Jeremie Boga. Il giocatore, arrivato dal Sassuolo, non ha trovato lo spazio sperato con la maglia dei bergamaschi ed ora per lui si apre la possibilità di un prestito. Come scrive L'Eco di Bergamo a gennaio il giocatore può trasferirsi alla Fiorentina o al Leicester.