Il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis, grande appassionato di calcio e tifosissimo dell'Inter, sulle pagine di Tuttosport invita gli uomini di Conte a non abbassare la guardia perché lo scudetto non è già vinto, anzi: "L'Inter deve temere l'Inter,ossia un possibile calo di attenzione e di concentrazione".



LE GRANDI DI A- "(...). Una squadra come quella nerazzurra quando entra in campo- e vale lo stesso per Milan, Juventus, Atalanta, e così via- deve giocare per vincere, non può avere altri obiettivi. Poi che ci riescano o meno è un altro conto. Se sei primo in classifica è tutto nelle tue mani, anche per un mero discorso matematico, il meccanismo è talmente semplice che non se ne esce".



ROBIN GOSENS ALL'INTER-"(...). Chi mi piacerebbe vedere in nerazzurro? Una fascia sinistra coperta da Gosens. O in attacco qualcuno che possa subentrare, ma anche giocare titolare, come Belotti. (...)".