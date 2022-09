Finisce 4-1 l'amichevole tra Atalanta e Pro Patria. Mister Gasperini, a tre giorni dalla sfida casalinga alla Fiorentina, sperimenta un 4-2-3-1: in campo si rivede Zappacosta, rientrato dalla ricaduta al retto femorale, ma purtroppo dopo 28' è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare.



Nella ripresa una lieta sorpresa: Scalvini subentra al 18', in piena forma e condizione, recuperato dal risentimento muscolare alla coscia destra. Da segnalare la mancata presenza di Demiral, nemmeno in panchina.



I gol nerazzurri sono del fantasista 2002 Vorlicky (doppietta), Muriel e Pasalic.