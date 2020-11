Lo stesso giorno in cui il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha saputo di dover fare a meno del trequartista Ruslan Malinovskyi, risultato positivo al Covid nell'Ucraina, ha potuto però osservare i miglioramenti di tre suoi titolari. Per la gara contro lo Spezia infatti, sabato alle 18 a Cesena, potrebbero rientrare a pieno regime e dal 1' in campo sia Marten de Roon che Robin Gosens e José Luis Palomino, che oggi hanno svolto una parte dell’allenamento con il gruppo.



Come riportato dal sito ufficiale Atalanta.it, al Centro Bortolotti di Zingonia, mentre la squadra si allenava, il difensore bergamasco Mattia Caldara proseguiva con le terapie individuali. Domani, mercoledì 18 novembre, è in programma un’altra seduta al mattino a porte chiuse.