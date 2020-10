Atalanta-Cagliari 5-2 (primo tempo 4-1)



Marcatori: 7' p.t. Muriel (A), 24' p.t. Godin (C), 29' p.t. Gomez (A), 37' p.t. Pasalic (A), 42' p.t. Zapata (A), 7' s.t. Joao Pedro (C), 36' s.t. Lammers (A)



Assist: 7' p.t. Palomino (A), 24' p.t. Marin (C), 29' p.t. Zapata (A), 37' p.t. Gosens (A), 42' p.t. Palomino (A), 7' s.t. Lykogiannis (C), 36' s.t. Pasalic (A)



Atalanta (3-4-1-2): Sportiello, Romero, Palomino (41' s.t. Sutalo), Djimsiti, Hateboer, de Roon, Pašalić, Gosens (29' s.t. Mojica), Gomez (20' s.t. Malinovskyi), Muriel (29' s.t. Freuler), Zapata (20' s.t. Lammers). All. Gasperini.



Cagliari (4-3-3): Cragno, Zappa (40' s.t. Farago), Walukievicz, Godin (40' s.t. Klavan), Lykogiannis, Nandez, Marin (21' s.t. Tramoni), Rog, Sottil (33' s.t. Caligara), Simeone, Joao Pedro (40' s.t. Pavoletti). All. Di Francesco.



Arbitro: Pasqua di Tivoli.