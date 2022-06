Dopo le accelerate per Ederson e Pinamonti, due colpi ormai all'orizzonte per l'Atalanta, il club bergamasco ci stava provando anche per Andrea Cambiaso, esterno del Genoa.



La Juve però ha superato l’Atalanta nelle trattative con i rossoblù, eppure per l'entourage nerazzurro la pista che porta a Cambiaso non è ancora tramontata. Secondo quanto raccolto infatti, i bianconeri potrebbero acquistare il cartellino del laterale e poi girarlo alla Dea in prestito secco per una stagione.