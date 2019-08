Questo il report ufficiale dell'Atalanta dopo l'allenamento di oggi: "Sabato pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia per Gomez e compagni. Dopo aver pranzato nella sede nerazzurra, la prima squadra ha sostenuto una seduta d'allenamento sul campo numero cinque. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare solamente a Castagne, alle prese con il programma di riabilitazione. Il calciatore, sottoposto ad intervento chirurgico al menisco venerdì 9 agosto, sta gradualemente aumentando i carichi di lavoro.

Il programma della seduta di oggi prevedeva esercizi in palestra e lavoro con la palla.

Domani mattina, alle 10,30 circa, la squadra disputerà una partitella in famiglia (porte aperte), mentre lunedì osserverà un giorno di riposo.

Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio alle 15".