L'esterno dell'Atalanta Timothy Castagne parla a Sky Sport prima della sfida con la Spal: "E' una partita importante per noi, sappiamo che la Spal è una squadra difficile da incontrare: dobbiamo giocare come sappiamo, vincere e trasformare la rabbia per l'eliminazione europea. Oggi dobbiamo fare il massimo per ottenere un risultato positivo. Petagna? Noi pensiamo a giocare aggressivi in difesa e se facciamo questo possiamo metterli in difficoltà".