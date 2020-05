Riparte la Serie A e per Bergamo è già arrivato il primo smacco: mentre i bergamaschi stavano già applaudendo alla scelta di giocare la prima gara venerdì 19 giugno al Gewiss Stadium rendendo omaggio a Bergamo e alle sue numerose vittime di Covid, arrivava il clamoroso dietrofront-pare per disaccordo del ministro dello sport Vincenzo Spadafora- e la partita 'rinviata' addirittura alle 19.30 di domenica 21 giugno.



STACCARE LA ROMA- La bella notizia però c'è anche per l'Atalanta: recuperando la gara con il Sassuolo a quattro mesi dal fischio d'inizio, avrà la possibilità di fare ancora più suo il 4° posto Champions soffiato alla Roma. Il Sassuolo infatti, a metà classifica, è un avversario abbordabile e batterlo significherebbe, per la banda di Gian Piero Gasperini, allungare dall'attuale +4 sui giallorossi (3 punti in più che valgono 4 per il vantaggio negli scontri diretti) a un +6 che vale 7. Un grande passo avanti verso l'Europa più bella a 12 gare (e 41 giorni) dalla fine.