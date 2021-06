Oggi è il giorno di Matteo Pessina, il centrocampista dell'Atalanta che festeggia un doppio traguardo personale, azzurro e nerazzurro. Grazie alla splendida rete realizzata contro il Galles, è diventato il giocatore nella storia dell’Atalanta con più reti segnate in Nazionale, superando Longoni che realizzò due reti nel 1956. Il numero 32 dell'Atalanta è anche il primo giocatore del club orobico a realizzare una rete in azzurro nelle fasi finali di Europei o Mondiali.



LE SUE PAROLE- Pessina ha voluto celebrare anche su Instagram il pesantissimo gol, con un video a rallentatore che ripercorre la sua esultanza, seguito da queste parole: "Vivo per questo momento da quando ho toccato il mio primo pallone. Ricorderò ogni singolo istante. La concentrazione negli spogliatoi, la voglia di spaccare il mondo, l’inserimento su quella palla in mezzo, l’attesa del pallone in rete, un secondo che mi è sembrato un’infinità. E poi il boato del pubblico, le emozioni, la corsa verso la panchina, i miei compagni che mi corrono incontro, l’abbraccio, la gioia, la condivisone del momento. Il gruppo. Non svegliatemi. Non svegliamoci. Siamo l’Italia, e non smetteremo di sognare, insieme a voi”.