. Indicativo della dimensione assunta dal club nerazzurro, quasi al livello delle big in Serie A e presenza ormai costante anche in campo internazionale.Una sensazione nuova e diversa - infatti due ko consecutivi non si verificavano dal febbraio 2019 - e martedì prossimo a Bergamo arriva un Ajax capace di rifilare ben 13 gol al Venlo (record nel campionato olandese) e chiamato già alla gara da dentro o fuori dopo la sconfitta nel primo turno di Champions League contro il Liverpool., a sua volta poco abituato di recente a dover spiegare prestazioni così poco convincenti dei suoi ragazzi, giustamente elogiati in tutta Europa per la bellezza del calcio offerto su ogni campo., dopo una debacle maturata in maniera netta già nel primo tempo,, rientrati all'ultimo momento dagli impegni con le rispettive nazionali.. Come se glielo avesse imposto qualcuno.- La gestione delle forze per le squadre impegnate anche in Europa è diventato ancora più essenziale in questo momento storico, con un calendario stravolto e compresso dalla pandemia, ma. Ma, piuttosto che fare autocritica, Gasperini ha dato la sensazione nel post-partita di individuare le responsabilità nella qualità delle seconde linee messe a disposizione dalla società.(la campagna acquisti di Ferrero parla chiaro e mancava pure una pedina preziosa come Gabbiadini),In fondo, anche dalle sconfitte si può imparare qualcosa per consolidarsi e uscirne più forti. A patto di essere capace di accettarle.