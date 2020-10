Secondo appuntamento della, dopo il pazzo 3-3 tra Sassuolo e Torino di ieri sera,a inaugurare il programma del sabato. Al Gewiss Stadium di Bergamo, la squadra di Gasperini vuole sfruttare l'entusiasmo per il largo successo in casa del Midtjylland all'esordio in Champions per cancellare l'ultima brutta sconfitta di Napoli in campionato:. Dall'altra parte i blucerchiati di Ranieri arrivano da due vittorie consecutive, convincente l'ultima contro la Lazio, e- Gli ultimi precedenti sono tutti dalla parte dei nerazzurri, che non hanno perso nessuno degli ultimi tre incontri di Serie A contro la Samp (2 vittorie, 1 pareggio), non concedendo gol nelle due sfide più recenti. Evitare la sconfitta per Gasperini è un must, perché due sconfitte consecutive in campionato mancano dal febbraio del 2019, e il segno X non è tradizione al Gewiss Stadium: solo un pareggio nelle ultime 18 gare casalinghe in Serie A (2-2 contro il Genoa), con 13 vittorie e 4 sconfitte. La Samp di Ranieri invece vuole mantenere la porta inviolata: due gare consecutive senza concedere gol mancano ai liguri dal 2019 e in quel caso la seconda gara fu un pareggio (0-0) proprio con l'Atalanta.Fischio d'inizio alle 15, su Calciomercato.com la diretta di