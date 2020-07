Torello bergamasco. Lo definisce così la Gazzetta dello Sport, che nell'analisi post partita rincara la dose descrivendo il gol da incubo per la Juve dell'Atalanta e il dominio territoriale nerazzurro: "Un torello impietoso che la Juve, presa in mezzo, molle di gambe, non riesce a spezzare. Al 15’ il possesso bergamasco tocca il 70,6%! Mai vista la Signora subire così nel suo salotto. Sembra una provinciale spaventata ai piedi di un top club. Il gol al 16’ arriva come la mela in testa a Newton, per legge naturale o per premio della divinità pallonare per tanta bellezza. E’ un gol che racconta bene l’Atalanta. Freuler zompa in anticipo su Dybala e gli ruba palla. Difendere correndo in avanti: vangelo del Gasp. Il tuttocampista Gomez, oggi il più in forma d’Europa, ubriaca De Ligt con una piroetta e imbuca per Zapata che infila in rete. Sono passati 8’10” dall’ultimo tocco di uno juventino. Impressionante".