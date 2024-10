News Atalanta, chi sarà il primo marcatore contro il Celtic? Il parere dei bookies

Getty Images

Atalanta-Celtic, per i bookmakers Retegui segnerà il primo gol del match

Atalanta-Celtic: gli altri possibili marcatori

Mercoledì 23 ottobre alle 18.45, al Gewiss Stadium, l’. La gara sarà valida per la terza giornata della nuova Champions League. In attesa del fischio d’inizio, i bookmakers hanno già reso note le quote sul primo marcatore. Prima di scoprire i favoriti a sbloccare il match, ecco le quote sulla sfida di alcuni operatori:L'inizio di stagione di Mateo Retegui è stato straordinario: con 8 gol in 8 partite di campionato, l'attaccante si è guadagnato il primo posto nella classifica capocannonieri della Serie A. Questo rende difficile non considerarlo come uno dei favoriti per sbloccare il match di Champions League tra Atalanta e Celtic. Le, 4,25 su Snai e 3,90 su Goldbet.L'attaccante italo-argentino sembra essere la pedina ideale per il gioco di Gian Piero Gasperini. Retegui eccelle nell'attaccare la profondità, ha mostrato una grande crescita nel collegare il gioco con i compagni di squadra, ed è il primo a pressare le difese avversarie. Incarnando perfettamente lo spirito combattivo della squadra nerazzurra, sembra essere l'uomo giusto per sbloccare la partita. I bookies puntano decisamente su di lui.L’Atalanta di Gasperini gioca un calcio molto offensivo. Famosissima per i suoi storici tridenti come Papu Gomez, Duvan Zapata e Josip Ilicic ma non solo. Infatti, storicamente, Gasperini ha dimostrato di sfruttare le proprie fasce in maniera perfetta sia in fase difensiva che offensiva. Ricordiamo la coppia Hateboer-Gosens. Tornando all’attualità, l’Atalanta di Gasperini ha ancora queste caratteristiche. Per questi motivi, oltre a Retegui,e troviamo la quota di primo marcatore a 16 su Sisal, 30 su Snai e 20 su Betsson. L’altro possibile marcatore può essere Charles De Ketelaere e troviamo la quota del belga rispettivamente a 6.50 (Sisal), 5.50 (Snai) e 7.00 (Betsson). bonus senza deposito con cui è possibile anche piazzare delle puntate sul primo marcatore di Atalanta-Celtic. Visita la nostra pagina “ Migliori Bonus Scommesse ” per saperne di più.