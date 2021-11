Ecco quattro curiosità del match tra Juve e Atalanta pubblicate sul canale ufficiale Atalanta.it:



Gli ultimi tre incontri tra Juventus e Atalanta sono terminati tutti in parità: 1-1 il 16/12/2020, con il gol di Remo Freuler e il rigore parato da Gollini a Cristiano Ronaldo; il 2-2 dell’11/07/2020, con l’Atalanta due volte in vantaggio con Zapata e Malinovskyi ma raggiunta in entrambi i casi da due rigori concessi ai bianconeri e l’1-1 del 19/05/2019, pareggio fondamentale per la prima storica qualificazione in Champions League dei nerazzurri.



Chi ha segnato più gol all'Allianz Stadium? Remo Freuler ha segnato due gol allo Juventus Stadium da quando veste la maglia dell’Atalanta: il gol del pareggio nell’1-1 del 16/12/2020 e il gol nel match del 3/12/2016. Il colombiano è andato a segno solo nel 2-2 dell’11/07/2020, anche se nella sua carriera, in 13 confronti in Serie A contro la Juventus, ha segnato un totale di 7 gol.



Chi vanta il possesso palla maggiore? L’Atalanta ha il 56,1% di possesso palla a partita, terzo miglior dato della Serie A dopo Napoli e Sassuolo; di contro la Juventus ha una media del 50,3% di possesso palla, dato che la pone all’undicesimo posto di questa speciale graduatoria.



Quale squadra ha in rosa più giocatori che hanno militato nell’altra squadra?

Nella rosa nerazzurra è presente Merih Demiral: 32 presenze con la Juventus in due stagioni. Nelle fila bianconere, invece, milita Dejan Kulusevski: 3 presenze nell’Atalanta dopo una lunga trafila nel settore giovanile.