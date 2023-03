A quasi 29 anni, il centrocampista Roberto Gagliardini, si sente ormai ai margini del progetto Inter. La prossima estate potrebbe quindi concretizzarsi un'ideache non dispiacerebbe ai tifosi bergamaschi che ricordano le sue qualità: grazie al buon rapporto conservato con la famiglia Percassi, e a quello che sarebbe a tutti gli effetti un ritorno alle origini, Gagliardini potrebbe tornare da mister Gasperini che l'ha lanciato per fare da vice a de Roon e Teun Koopmeiners, che a sua volta potrebbe partire alla volta del Liverpool.



L'unico ostacolo sembra essere l'ingaggio, 2,5 milioni di euro all’anno più bonus, e l'eventuale esclusione dalla Champions dell'Atalanta. Inoltre Gagliardini è cresciuto nel settore giovanile atalantino per cui potrebbe riempire lo slot che verrà liberato a giugno dall’ex compagno Marco Sportiello.