Dopo la prima storica chiamata in Nazionale maggiore, il portiere di proprietà dell'Atalanta Marco Carnesecchi affronterà la sua squadra il 1° Aprile nel match a Cremona.



Un'occasione per mettersi in mostra in vista del prossimo mercato, perché l'Atalanta sta già riflettendo sul futuro della porta nerazzurra. Sportiello infatti lascerà Bergamo per vestire la maglia rossonera, ma Carnesecchi non ha nessuna intenzione di stare in panchina a fare da vice Musso. Per l'Atalanta però sarà difficile trovare un club disposto a spendere i 20 milioni versati all’Udinese per l'argentino, finora troppo discontinuo.