Sabato 5 novembre, alle ore 18:00, il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà Atalanta-Napoli, un altro sold-out. Una gara importantissima per i piani alti di Serie A. I biglietti per il match saranno disponibili dalle ore 10:00 del 25 ottobre alle ore 18:00 del 5 novembre, e sul canale ufficiale dell’Atalanta si specificano alcune limitazioni per il Settore Ospiti: “I residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente biglietti per il Settore Distinti ospiti. I biglietti del Settore Distinti ospiti saranno riservati ai possessori di fidelity card SSC Napoli.”