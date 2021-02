Questa sera alle 21 il Gewiss Stadium di Bergamo ospiteràLa formazione di Zidane però è arrivata sotto le Mura incerottata e a ranghi ridottissimi:su 10 giocatori di movimento, tra cui la starche ha dato forfait sul filo di lana. Per questo(finale di Coppa conquistata, 43 punti in campionato a questo punto della stagione e ottavi di finale da giocare),e forse qualche ragazzo delle giovanili.A sfidare la banda di Zidane saranno, i più in forma: Gollini tra i pali,, de Roon e Freuler al centro della mediana, Maehle sulla destra e Gosens sulla sinistra; a completare il quadro, che dalle 21 proveranno a imitare le magie di Haaland e Mbappé per portarenegli ottavi di finale di questa Champions League.Intanto, con una lettera aperta ai tifosi dell'Atalanta,per rispettare la salute di tutti: i sostenitori nerazzurri vorrebbero ritrovarsi al baretto davanti allo stadio alle 18 ma la società Atalanta e le maggiori testate del territorio invitano alla prudenza e a stare a casa.