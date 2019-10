Domani al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, Atalanta e Udinese scenderanno in campo alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. Per i nerazzurri, arriva l'occasione per riscattarsi dopo il pareggio-beffa della scorsa settimana all'Olimpico di Roma, contro la Lazio, e la pesante sconfitta di Champions League contro il Manchester City.



La squadra bergamasca cerca punti per confermare il suo terzo posto in classifica, e lo farà con una maglia speciale: in occasione del 112'esimo compleanno del club (lo scorso 17 ottobre) Ilicic e compagni vestiranno la maglia casalinga con una patch speciale sulla manica.