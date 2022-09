Domenica (ore 18,00) l'Atalanta affronta a Bergamo la Fiorentina per l'ottava giornata di Serie A Tim. Fino a questo turno, la squadra di Gian Piero Gasperini ha conquistato 17 punti - conquistando la testa della classifica, insieme al Napoli - e non era mai accaduto a questo punto del torneo. Nella loro storia, inoltre, i nerazzurri non hanno mai raggiunto 20 punti prima della nona giornata d'andata.