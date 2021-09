Il calciomercato non è solo questione di rinforzi e plusvalenze, ma anche di liste per la Serie A e la Champions League. In questo senso, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la mancata partenza di Roberti Piccoli allo Spezia, ha consentito all'ala olandese Hans Hateboer, pur out per altri due mesi per infortunio, di essere inserito nelle due liste. La sua permanenza in terra bergamasca ha infatti stoppato l’arrivo di un altro attaccante straniero che avrebbe compromesso la formulazione dell’elenco dei giocatori utilizzabili nelle due competizioni.



Teun Koopmeiners fa parte della lista dei giocatori liberi, Matteo Pessina, Matteo Lovato, Giuseppe Pezzella e Davide Zappacosta fanno parte della lista dei calciatori cresciuti in Italia, mentre Marco Sportiello e Francesco Rossi della lista dei giocatori cresciuti nel club.