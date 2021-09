“In un mercato caratterizzato dalle grandi difficoltà, l’Inter ha perso parecchio e quindi parte ancora in vantaggio. La lotta per il titolo vede i nerazzurri da battere, ma vi dico occhio all’Atalanta. Le auguro di andare avanti più possibile in Champions, ma se dovesse uscire sono dolori per tutti“. A parlare, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', è l'ex attaccante della Nazionale Luca Toni: secondo l'esperto centravanti i nerazzurri sono una mina vagante per il campionato, per farlo però dovranno concentrare tutte le forze su una sola competizione.