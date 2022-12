L’Argentina è campione del Mondo e così tre ex giocatori dell'Atalanta: il fantasista Papu Gomez, il difensore Cuti Romero e il c.t Lionel Scaloni. L’Atalanta si è congratulata con i suoi tre ex attraverso un post sui canali social: "Congratulazioni agli ex atalantini per la vittoria della Fifa World Cup'.