Tre ex tra Atalanta e Sassuolo, in programma sabato (ore 20,45) per la decima giornata di Serie A. Tra gli ospiti c'è il portiere Andrea Consigli, che ha esordito nel massimo campionato italiano con l'Atalanta, collezionando 153 presenze nel periodo 2008-2014. In maglia nerazzurra, invece, ci sono Jerémié Boga - che ha esordito in Serie A con il Sassuolo collezionando 98 presenze e 18 gol - e Merih Demiral, con 14 partite disputate con la squadra emiliana.