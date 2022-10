L'ex attaccante Campione del Mondo con l'Italia nel 1982 Francesco 'Ciccio' Graziani, intervistato dal Corriere della Sera Bergamo, esalta mister Gasperini e la sua Atalanta: "Che arrivi tra le prime sette in classifica a inizio giugno non ho alcun dubbio, almeno per quanto ha dimostrato finora. Per la lotta scudetto invece ho più di una perplessità, alla lunga potrebbe fare fatica, però certo nulla le è precluso”.



GASPERINI-JUVE- “Lo considero un ottimo professionista e un grande tecnico, spero che presto abbia la possibilità di misurarsi con club importanti come l’Inter, il Milan o la Juventus. Anzi, fossi nella Juve penserei subito a Gasperini, l’allenatore giusto per dare una prospettiva futura alla squadra