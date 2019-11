Malinovskyi sì o Malinovsky no? Questo è il problema che si stanno ponendo ora i tifosi dell'Atalanta, ma di una cosa possono (purtroppo) già essere certi: il centrocampista ucraino mancherà di certo alla prossima gara, la sfida delicatissima contro la Juventus.



E tutto questo per colpa di un'ingenuità che, alla fine, è stata oscurata dall'errore di Irrati, colpevole di non aver riservato lo stesso trattamento a Ferrari della Samp dopo il fallo da ultimo uomo su Barrow. L'Atalanta per il 23 novembre recupererà così Zapata e Gosens, ma dovrà fare a meno di Ilicic e Malinovskyi: dopo un paio di gare in cui l'ucraino non si è visto in campo ed è stato reclamato a gran voce da tifosi e addetti ai lavori, questa sera i pareri sono più cauti. Ruslan Malinovskyi finora ha giocato 14 gare tra campionato e Champions con la maglia dell'Atalanta, collezionando un gol (su rigore) in 680'.