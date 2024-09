Atalanta: corsa contro il tempo per la Fiorentina, ma si fa male un altro difensore

. Oltre a Zaniolo e Sulemana, che sono recuperati al 100% e saranno convocati contro i viola,stanno facendo le corse contro il tempo per esserci. Doveva tornare solo a fine mese l'albanese che si è fatto male al primo allenamento con la sua Nazionale e inveceLa speranza di rivedere il braccetto di sinistra accanto a Hien cresce con il passare delle ore, ma il terzo elemento a completare la retroguardia

C'era molta attesa per il difensore arrivato in estate e che in questa prima parte di stagione non è stato quasi mai impiegato, probabilmente perché aveva bisogno di più tempo per rodare.che non gli permetterà di esserci contro la Fiorentina. Se Toloi non avrà i 90 minuti nelle gambe, toccherà ancora a de Roon arretrare in difesa.La prova con la Fiorentina, domenica alle 15 nel Gewiss Stadium riaperto al pubblico con la nuova Curva Sud, viene vissuta dai nerazzurri come un antipasto europeo (solo quattro giorni dopo ci sarà l'Arsenal a Bergamo) in tutto e per tutto. E infatti gli uomini di mister Gasperini, fatto che avviene solo nelle vigilie dell'Europa League e della Champions. Devono testare il campo che non provano da 105 giorni, da quel 2 giugno in cui affrontarono proprio la Fiorentina.

Al canale nerazzurro ha parlato anche il nuovo acquisto per la trequarti: "Pensare di giocare la Champions è una grande emozione ma pche è adesso, la più importante, poi penseremo all'Arsenal. Posso dire che mi hanno detto che già nel vecchio stadio c'era pieno e tutti urlavano e ora sarà ancora di più perchè sono due settori nuovi.voglio ringraziare tutti per la fiducia, mi trovo moto bene, tutti i tifosi vengono qua fuori al centro sportivo e parlano con me, mi piace come parlano di me non posso più aspettare di giocare davanti a loro".