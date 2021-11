Tre titolarissimi hanno lasciato definitivamente l'infermeria e potranno tornare in campo nel tour de force di nove gare in trentadue giorni che attende la Dea da sabato fino a Natale.



Toloi e Djimsiti in difesa, Pessina sulla trequarti: l'Atalanta è pronta a tornare al suo antico splendore per le gare con Spezia, Young Boys e Juventus. de Roon potrà quindi slittare di nuovo a centrocampo, e l'infortunato Lovato ha diritto al riposo. Robin Gosens invece tornerà in campo entro i primi giorni del prossimo mese per riprendersi il posto (ora di Maehle) sulla corsia sinistra. L'obiettivo è la maglia da titolare contro il Napoli il 4 dicembre.