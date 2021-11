Brutte notizie per il difensore dell'Atalanta Matteo Lovato, che ha dovuto lasciare anzitempo l'Italia Under 21 a causa di un infortunio, e oggi si è sottoposto agli esami strumentali al Centro Bortolotti di Zingonia.



La visita approfondita ha evidenziato infatti per l'ex Verona una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra: almeno per una ventina di giorni non potrà calcare il campo.