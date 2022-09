Dopo la vittoria esterna di lunedì scorso contro il Monza (2-0 con Hojlund e autorete di Marlon), l'Atalanta capolista ospita la Cremonese al Gewiss nel lunch match della domenica. Gasperini affida le chiavi dell'attacco ancora alla sorpresa Hojlund, supportato da Ederson e Lookman. I grigiorossi di Alvini, ancora alla ricerca della prima vittoria, ripartono dalla coppia Dessers-Okereke per la sfida alla Dea. Calcio d'inizio domenica alle 12:30 (diretta su Sky e Dazn). Queste le probabili formazioni:



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer; De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Højlund. All. Gasperini



CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini