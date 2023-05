"L'Atalanta non è niente senza i suoi tifosi": si legge così sul comunicato che la Curva Nord sta diffondendo in attesa della gara di domani, sabato 20 maggio alle ore 18, quando a Bergamo arriverà il Verona.



Gli ultras nerazzurri non potranno entrare allo stadio a causa del turno di squalifica imposto alla Curva Nord dal giudice sportivo per i cori di stampo razziale intonati contro Vlahovic. I tifosi hanno comunque deciso di presentarsi fuori dal settore, alle ore 17, con "massima partecipazione e maturità, la rabbia che abbiamo dobbiamo usarla per guidare la squadra alla vittoria anche da fuori!".