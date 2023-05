Ai microfoni di Sport 24, Mirco Levati, il responsabile della comunicazione di GG11, la società che cura gli interessi di Aleksey Miranchuk, ha parlato del futuro del trequartista russo: "Noi stiamo aspettando una risposta dal Torino, altri club hanno mostrato interesse per il giocatore, dipende tutto dal Torino. Finora non hanno preso alcuna decisione sul riscatto".



Ricordiamo che il Torino ha un'opzione per il riscatto di Miranchuk dall'Atalanta: per esercitarla deve versare nelle casse del club nerazzurro 12 milioni di euro.