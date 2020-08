Se gli parlate di scudetto, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini vi osserverà stupito e scettico. Da settimane ormai ripete che l'obiettivo della sua squadra è migliorare, sia in campionato che in Europa, la media punti (78) e gol (98).



CLASSIFICA CORTISSIMA- Ma sarà difficile migliorare la posizione in classifica, terzo posto bissato all'ultima giornata, dato che l'anno prossimo 83 punti potrebbero non bastare per lottare per lo scudetto. La Juve si sta consolidando, così come Milan e Inter, Lazio e Fiorentina, Napoli e Roma, e nella stagione che verrà la Top 4 sarà ancora più ambita e affollata.



RINFORZARE L'ATTACCO- Come riporta oggi La Gazzetta dello sport, tocca quindi a patron Antonio Percassi scegliere la via per migliorare la sua Atalanta, investendo qualcosa in più e alzando i parametri di spesa per un paio di attaccanti di qualità. I nomi più quotati sono quelli di Jeremie Boga del Sassuolo, Taison dello Šachtar e Florian Thauvin dell'Olympique de Marseille .