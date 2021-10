Cresce l'attesa, in casa Atalanta, per la sfida in trasferta allo Stadio 'Old Trafford' di Manchester del prossimo mercoledì 20 ottobre contro lo United. La squadra di Gasperini affronterà la terza giornata del Girone F di Champions League da capolista (4 punti), contro la favorita del raggruppamento al momento seconda in classifica.



Dalle ore 12 di domani, venerdì 8 ottobre, ​alle ore 19 di domenica 10 ottobre (fatta salva chiusura anticipata della vendita per esaurimento dei posti) verranno messi in vendita libera 2000 tagliandi per il settore ospiti sul circuito 'VivaTicket' al costo di 54 € più prevendita: per accedere in Inghilterra servirà il passaporto. ​La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato presso la biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare appositamente aperta venerdì 15 e sabato 16 dalle 12 alle 19.