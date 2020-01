Da domani alle 12 al via la vendita libera per tutti i settori, riguardo Atalanta-Valencia, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. La vendita sarà aperta a tutti, i tagliandi saranno acquistabili dalle 12 di martedì 28 gennaio alle 21 di mercoledì 19 febbraio.



L'unica limitazione riguarda i settori "primo anello verde" e "primo anello blu", poichè riservati solo ai possessori di Dea Card in corso di validità. Sale la febbre Champions a Bergamo, la carovana nerazzurra è pronta per un'altra serata da urlo al 'Meazza' di Milano.