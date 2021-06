Sono 12 in totale i nerazzurri impegnati con le proprie Nazionali in competizioni ufficiali: solo per la Copa America, l'Atalanta è rappresentata da Romero, Zapata e Muriel; altri 9 giocatori partecipano ad Euro2020.



DAVANTI SOLO LA JUVE- Quindi esattamente mezza rosa dell'Atalanta, considerando che la scorsa stagione erano in 24 i nerazzurri impegnati su tre fronti, è stata convocata per una manifestazione per nazionali maggiori: In Italia solo la Juventus ha prestato più giocatori alle nazionali, 16, di cui 12 all’Europeo e 4 in Copa America.



DAVANTI AL REAL- Considerando la classifica europea, l’Atalanta è al sesto posto dietro a Manchester City (18), Juventus e Chelsea (16), Bayern Monaco (14), Atletico Madrid (13). Ma davanti squadre del calibro di Real Madrid e Liverpool (11), Barcellona, Psg e Borussia Dortmund (10).