Tra la difesa, il centrocampo e l'attacco, il prossimo mercato estivo potrebbe far perdere dei pezzi da novanta all'Atalanta, che sta già pianificando il suo futuro. Secondo il Corriere della Sera Bergamo infatti, a giugno Duvan Zapata potrebbe essere allettato da un'eventuale maxi offerta del Chelsea, che lo sta corteggiando da alcuni giorni sempre più insistentemente. Per la società orobica potrebbe essere l'ultima occasione utile per monetizzare sulla punta che tra qualche giorno compirà trent'anni. Al suo posto? Sam Lammers non basta, l'olandese potrebbe anche scegliere di fare i bagagli per giocare da titolare in una piccola di Serie A.



AHMEDHODZIC- Non sarà invece quasi certamente riscattato Mattia Caldara, fuori dalle prime scelte e dalle rotazioni di mister Gasperini. Ma per sostituire il difensore bergamasco la dirigenza avrebbe già messo gli occhi su Anel Ahmedhodzic del Malmö, il classe 1999 già visionato da vicino negli ultimi mesi. Infine c'è il capitolo Robin Gosens, che per 40 milioni leverebbe le tende lasciando in eredità a Joakim Maehle la fascia sinistra, anche se la dirigenza starebbe vagliando il mercato per cercare un altro sostituto con più esperienza.