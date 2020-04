Tutti riconfermati, o quasi, in casa Atalanta per l'annata che verrà. Il 'quasi' riguarda proprio Timothy Castagne, l'esterno belga il cui contratto con i nerazzurri scadrà il 30 giugno 2021. E proprio per questo la dirigenza bergamasca starebbe monitorando a stretto giro una vecchia conoscenza del Genk: Joakim Maehle, il 22enne danese terzino destro che aveva già sfiorato l'approdo a Bergamo la scorsa estate e che adesso potrebbe sostituirlo.



Un'operazione al rovescio di quella accaduta tre anni fa: allora, con Castagne che lasciava il Genk per atterrare a Orio al Serio, i belgi avevano preso proprio Maehle.Inoltre, come ricorda L'Eco di Bergamo, i rapporti tra le due società sono molto buoni e hanno portato recentemente a Zingonia un'altra rivelazione, Ruslan Malinovskyi.