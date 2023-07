È terminata 6-0 l'amichevole dell'Atalanta a Zingonia contro la Pro Vercelli, formazione di Serie C. Mister Gasperini sembra voler studiare ancora il giovane centravanti Latte Lath, prima di mandarlo eventualmente in prestito, autore di una tripletta. A segno anche il solito Lookman, Pasalic e Adopo. Le condizioni del centrocampista ex Torino preoccupano, uscito zoppicando al 15' della ripresa.



Højlund è partito dalla panchina, ha giocato solo 30' senza aver la forza, mentale più che fisica, di segnare. Il suo destino allo United invece sembra segnato. C'è però un altro indizio di mercato che trapela dall'amichevole: Luis Muriel non ha preso parte al riscaldamento, né alla gara. Le voci dall'Arabia si fanno sempre più insistenti e tra i due colombiani mister Gasperini potrebbe dover rinunciare al numero 9. Tra l'altro, lo stesso di Touré.