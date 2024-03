Atalanta, De Ketelaere si allontana dal Napoli

Tra le dichiarazioni di Koopmeiners, che vuole trasferirsi la prossima estate in un altro club, e quelle dell'ex Malinovskyi, durissimo contro l'Atalanta che aveva celebrato in un post il gol di Miranchuk con la nazionale russa, nelle ultime ore si è spostata l'attenzione dall'infortunio di De Ketelaere.



Il fantasista belga, che si è sbloccato davanti alla porta con l'Atalanta, è rimasto in Belgio, lontano però dalla gara che la sua nazionale giocherà con l'Irlanda a causa del problema agli adduttori. Un fastidio leggero, tanto che il belga non farà ritorno a Bergamo, ma da tenere monitorato. Se però mister Gasperini predilige lanciare come titolari i giocatori che rimangono a stretto contatto con lui ad allenarsi a Zingonia durante la pausa, a maggior ragione non darà minutaggio a CDK adesso, anche se dovesse riprendersi last minute, senza gare nelle gambe.



Con il Napoli quindi si ricandida Scamacca alla guida dell'attacco, anche perché il ct Spalletti l'ha escluso con un fine preciso: aumentare ancora di più grinta e cattiveria sotto porta per dare continuità ai gol anche in campionato, dove l'azzurro non segna dal 27 gennaio scorso. Insieme a lui crescono le chance di Miranchuk poiché, anche se lontano da Zingonia, è già andato a segno con la Russia e lunedì potrà tornare al Centro Bortolotti a causa del rinvio dell'amichevole col Paraguay. A completare il trio Mario Pasalic, in vantaggio su Koopmeiners dopo la sua ultima uscita.