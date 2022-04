Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto a Dazn dopo la sconfitta con il Napoli: "Credo che siamo fuori dai posti per la Champions League, perché ora il gap è abbastanza grande. Prima del rigore abbiamo fatto una grande partita, dominando e creando tanto. L'abbiamo fatto poi anche dopo. Ma se non segni e prendi gol così non c'è niente da fare. Il Napoli ha meritato di vincere perché ha fatto più gol di noi".



LIPSIA - "Dobbiamo reagire subito bene, con forza, non c'è tempo di lasciarsi andare alla delusione. Dobbiamo riprenderci ed essere pronti per giovedì contro il Lipsia, una partita forse ancor più dura di questa. Dobbiamo giocare come oggi, ma facendo gol".



ZAPATA - "Duvan è molto importante per noi, ci è mancato tantissimo. Tiene palla, segna, dà fastidio alla difesa. Siamo contenti di ritrovarlo ma dobbiamo stare attenti con lui perché l'altra volta l'abbiamo perso per altri tre mesi".