A commentare la sfida di domani sera contro il Bayer Leverkusen anche Marten, centrocampista dell'Atalanta: "Conosco il Leverkusen per averla vista in televisione, dai video che abbiamo studiato. Si tratta di una squadra alla quale piace giocare al calcio ed attaccare, sarà una bella sfida aperta. Speriamo di fare un buon risultato domani sera"."Non credo di dovermi riscattare per l'espulsione di sabato, sarà più importante il risultato per reagire dopo la sconfitta. Vogliamo ritrovare il nostro livello, come accaduto con Sampdoria e Olympiacos. Non penso a me stesso e i gol che devo fare, voglio vedere la prestazione della squadra, speriamo di andare avanti"."Per noi la partita è molto importante, la qualificazione si giocherà lì in ritorno. Ma come contro l'Olympiacos, se riesci a fare risultato domani è il massimo, per avere due risultati lì. Speriamo che il pubblico ci spinga tanto, fatichiamo un po' in casa ma può essere la partita della svolta"."Ruslan sta soffrendo, con la sua famiglia ancora lì in Ucraina, ogni giorno arrivano da quelle zone degli aggiornamenti peggiori. Staccare nello spogliatoio non è semplice, anche lì si parla della guerra. Noi proviamo ad aiutarlo e chiedere come va, stiamo aiutando con la roba che portiamo alla moglie ed alla famiglia che è qui, il periodo è delicato. Speriamo che possa esprimersi come in Grecia"."Sui social, è qualcosa un po' lontano dal calcio. La cosa non mi aiuta molto in campo, mentre a casa provi a staccare e dare una svolta facendo qualcosa di diverso"."Domani dobbiamo attaccare e trovare i gol per cercare di superare il turno, siamo sempre stati bravi a creare le occasioni, sarà importante anche domani. Bisognerà difendere bene, quando non subisci gol hai più chance per passare il risultato"."L'episodio contro la Roma? Importante fare risultato domani, quello è una storia chiusa"."Noi giochiamo per la gente, è brutto giocare senza pubblico, è bello festeggiare le vittorie con i nostri tifosi"."Non sapevo neanche che quella di domani fosse la mia presenza numero duecentocinquanta, mi fa piacere. Ricordo quella con il Cittadella, il mio esordio con la maglia dell'Atalanta non posso dimenticarlo. Così come sono molto legato alla partita con il Sassuolo, dove abbiamo ottenuto la nostra prima qualificazione in Champions League, sono due ricordi importanti".