Agli ottavi di finale di Europa League ci sarà Atalanta-Bayer Leverkusen, sfida molto equilibrata nei pronostici dei quotisti e che mette a confronto due delle squadre più accreditate per la vittoria della competizione. Avversario durissimo per i bergamaschi. Almeno all'andata Gerardo Seoane dovrà fare a meno di Bellarabi e soprattutto Schick, attaccante esploso nella Sampdoria, oscurato da Edin Dzeko ai tempi della Roma e finalmente di nuovo “on fire” al punto di dar fastidio a Robert Lewandowski nella classifica marcatori della Bundesliga e ovviamente anche in chiave Scarpa d’Oro. Ben 28 gol per il polacco, 20 per il ceco. Il difensore centrale del Burkina Faso Edmond Tapsoba, il tedesco Jonathan Tah e Jeremie Frimpong sono tutti giocatori di valore per il reparto arretrato, anche se il Bayer subisce parecchie reti. Davanti fanno paura la velocità di Moussa Diaby (alla sinistra nel 4-2-3-1) e il talento del giovanissimo trequartista Florian Wirtz, il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga (17 anni e 34 giorni) e secondo calciatore a segnare 10 reti prima di aver compiuto 19 anni dopo Lukas Podolski. Nel Gruppo G dell'Europa League il Bayer Leverkusen ha chiuso al primo posto davanti a Betis, Celtic e Ferencvaros. In vista di giovedì le quote 1X2 della lavagna scommesse di Betaland su Atalanta-Bayer Leverkusen vedono la squadra di Gasperini favorita a 1,98, il pareggio a 3,55 e il Bayer Leverkusen a 3,60. Più in equilibrio le quote per il passaggio del turno, con l’Atalanta ai quarti a 1,75 e i tedeschi a quota 2,00.