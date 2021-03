Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, commenta ai microfoni di Sky Sport la partita persa 1-0 contro l'Inter: "C'è mancata un po' di cattiveria nelle due aree, hanno deciso la partita con un episodio. Siamo stati vicini a segnare il primo tempo, ha fatto un miracolo Handanovic ma loro sono stati più bravi negli episodi. Sappiamo che stiamo giocando bene, anche oggi abbiamo dominato per gran parte della partita. Abbiamo creato meno del solito ma siamo stati pericolosi, manca la virgola ma siamo fiduciosi per le prossime partite. Abbiamo fiducia e giochiamo per la Champions".