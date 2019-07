Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento che siamo arrivati alla fine, è stato un ritiro pesante e un po' noioso ma è normale. Sono qui alla mia quarta stagione, sarà la più bella visto che giochiamo la Champions per la prima volta nella storia dell'Atalanta. Speriamo di incontrare Real Madrid o Barcellona".



SULL'ATMOSFERA - "Diversa? Per ora no, ma quando sentiremo la musichetta della Champions lo sarà. Abbiamo preso giocatori forti che possono giocare titolari, è normale. Adesso siamo 15-16, l'anno scorso eravamo al massimo 13-14. Ne arriveranno altri. Siamo pronti per la nuova stagione".