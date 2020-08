Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, parla a Sky Sport in vista della sfida contro il Paris Saint-Germain, valida per i quarti di finale di Champions: "Ovviamente la qualificazione è qualcosa che non potevamo sognare, specie dopo le prime tre partite, ma non vediamo l'ora da quando a marzo abbiamo ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Champions. L'attesa è stata lunga, ma ora siamo focalizzati su questa final eight. Il PSG è una squadra fortissima, ma è ovvio che non potevamo essere fortunati col sorteggio a questo punto della manifestazione. Loro sono fortissimi ma noi dobbiamo fare del nostro meglio, inoltre abbiamo dimostrato che se abbiamo una buona giornata possiamo battere chiunque"