Il centrocampista dell'Atalana Maarten De Roon ha parlato a LeoVegas.News, "Siamo tutti lì. Dobbiamo sperare che gli altri perdano punti, ma dobbiamo prima guardare noi stessi. Facciamo fatica in casa dobbiamo almeno vincere le nostre partite. La Salernitana sta giocando per la salvezza. Sarà una partita moto difficile, ma non ci sono partite facili. Ogni partita dev'essere una svolta per vincere in casa. Noi dobbiamo vincere, non ci sono più scuse".